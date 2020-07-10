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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelere kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadelere ilişkin, "İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 10.07.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelere kınama

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırımsosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''TBMM'nin 28'inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye karşı kullanılan terbiye dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum. İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.'' ifadesini kullandı.

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