Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelere kınama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadelere ilişkin, "İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''TBMM'nin 28'inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye karşı kullanılan terbiye dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum. İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.'' ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.