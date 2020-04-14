Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Haydar Baş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.
Fuat Oktay, "Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.