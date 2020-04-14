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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Haydar Baş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

Ahmet Sertan Usul   | 14.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Haydar Baş için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Fuat Oktay, "Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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