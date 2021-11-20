Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ankara
Oktay, paylaşımında, "Yuvalarımızın, sokaklarımızın neşeli cıvıltısı, yarınlarımızın altın biletidir çocuklarımız. Yavrularımızı korumak ve en iyi şartlarda yaşatmak birincil görevimiz. Emeğimiz de gayretimiz de onların hayallerini gerçek kılmak için. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yuvalarımızın, sokaklarımızın neşeli cıvıltısı, yarınlarımızın altın biletidir çocuklarımız…— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 20, 2021
Yavrularımızı korumak ve en iyi şartlarda yaşatmak birincil görevimiz. Emeğimiz de gayretimiz de onların hayallerini gerçek kılmak için.
20 Kasım #DünyaÇocukHaklarıGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/A98Sr1yld9
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, bir çocukla çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.
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