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Depremin merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi’nden görüntüler
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem için 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 23.01.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem için 'geçmiş olsun' mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Afetlere karşı kurumlarımız daima hazır ve teyakkuz halindedirler. Depremin hissedildiği bölgelerde ilgili kurumlarımız tüm tedbirleri almış ve gerekli çalışmaları yürütmektedirler." ifadelerini kullandı.

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