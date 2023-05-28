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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Harun Kutbe  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Geri

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