Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Geri
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Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2023
“Doğru Adam”da karar kılmış;
Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir.
Türkiye Yüzyılı başlamıştır.
Kazanan milletimiz,
Kazanan devletimiz,
Kazanan Güçlü Türkiye… pic.twitter.com/otBH9SUzuv