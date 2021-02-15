Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'kahrolsun PKK' etiketiyle paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.