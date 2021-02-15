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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'kahrolsun PKK' etiketiyle paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 15.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'kahrolsun PKK' etiketiyle paylaşımda bulundu

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.

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