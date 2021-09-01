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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarını, "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek" şeklinde değerlendirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 01.09.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız devam edecek Fotoğraf: Arda Küçükkaya - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "G20'de en büyük 2. büyüme yine Türkiye'den... 2021 2. çeyrekte ekonomimiz yüzde 21,7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

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