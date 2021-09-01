Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarını, "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek" şeklinde değerlendirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "G20'de en büyük 2. büyüme yine Türkiye'den... 2021 2. çeyrekte ekonomimiz yüzde 21,7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.
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G20'de en büyük II. büyüme yine Türkiye'den... 2021 II. çeyrekte ekonomimiz %21,7 büyüdü.📈— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 1, 2021
Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici.
Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek.