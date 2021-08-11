Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 4 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 yıl önce vatan haini teröristler tarafından katledilen kahraman evladımız Eren Bülbül'ün acısı hala yüreğimizde. Bu vatan için kanı toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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4 yıl önce vatan haini teröristler tarafından katledilen kahraman evladımız #ErenBülbül'ün acısı hala yüreğimizde.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2021
Bu vatan için kanı toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.#İyikivarsınEren pic.twitter.com/ic63IdFlrR