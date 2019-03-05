Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi.

Sinop Valiliği önünde törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili brifing aldı.

Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş da bulundu.

Vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberindeki heyetle Meydankapı Mahallesi Tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Oktay'a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıkların tadına bakan Oktay, çalışanlara hayırlı işler diledi.

Kendisine balkonlardan sevgi gösterinde bulunanları selamlayan Oktay, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Çay bahçelerini de gezen Oktay, buradakilerle sohbet ederek birlikte simit yedi.

Fuat Oktay, Sinop Adalat Sarayını da ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile görüştü.

"2023'te dünyanın en büyük ekonomilerinden olmak için çalışıyoruz"

Ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Oktay, iş dünyasının taleplerini dinledi, bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Ardından Erfelek ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erfelek Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, rotalarının millet, gayelerinin ise hizmet olduğunu vurguladı.

Önceliklerinin milletin gönlünü kazanmak, gönülleri fethetmek olduğunu dile getiren Oktay, "Bu anlayışla, son 17 yılda ülkemizi her alanda rekorlarla, başarılarla tanıştırdık. Biz her zaman bu millete hak ettiği hizmeti vermenin gayretindeyiz. Bu anlayışla ve kararlılıkla ülkemizin tüm illeriyle, kalkınma yolunda durmadan ilerliyoruz." diye konuştu.

"31 Mart'ta, hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız"

Oktay, geride bıraktıkları 17 yıllık dönemde, ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koyduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin doların üzerine çıkardık. 3 kat artması, 10 bin dolara çıkması yetmez, biz 20 bin dolarlar, 25 bin dolarları hedefliyoruz. Şu anda dünyanın 17'inci, Avrupa'nın 6'ıncı büyük ekonomisi konumundayız. 1923'te kurduğumuz Cumhuriyetimizi 100. yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefini gerçekleştirmek için azimle çalışıyoruz. Biz milletimizle geldik, milletimizle omuz omuza bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize, milletimizin desteği ile sahip çıkıyor; yine milletimizin desteği ile daima ileriye yürüyoruz. Sizlerin desteği ile 31 Mart'ta, hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız."