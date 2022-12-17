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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mardin" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 17.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mardin" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.

"Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor.

Erdoğan, paylaşımında "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.

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