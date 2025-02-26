Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda yaşamını kaybedenleri andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2025
İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. pic.twitter.com/vpWyfRseLq
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.