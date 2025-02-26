Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hizipçiliği, ekipçiliği, eski-yeni ayrımlarını asla kapınıza yaklaştırmamanızı bekliyorum. Unutmayın, AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur." dedi.
Ankara
Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını, millete hizmet yolunda aşk ve şevklerini artırmasını Allah'tan diledi.
"Bizim için aslolan, milletimizin ve teşkilatımızın hissiyatıdır"
AK Parti siyasetinde her kongrenin yasal bir zorunluluğun ifasının ötesinde anlam ve öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bizim her kongremiz aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz, 14 Ağustos 2001'den beri yürüdüğümüz uzun ince yolda yeni bir kilometre taşı oldu. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongre sürecimizin de hem siyasette hem de Türkiye'nin önünde yeni kapıları açtığını zamanla daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönem, Allah'ın izniyle, partimiz, ittifakımız, iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır. Son üç gündür muhalefet dahil çeşitli kesimlerden gelen tepkilerde bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bizim için aslolan, milletimizin ve teşkilatımızın hissiyatıdır. Seçmenlerimizde, teşkilat mensuplarımızda, bizden yaklaşık 24 senedir desteğini ve duasını hiç eksik etmeyen aziz milletimizde, kongremizin farklı bir heyecan dalgası oluşturduğunu memnuniyette müşahede ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olduğu kongre maratonumuzda bir kez daha tebellür etmiştir."
"Eleştirileri baş tacı ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar ki diğer bütün kongreler gibi 8. Büyük Kongre'nin de partinin gücüne güç kattığını belirtti.
Erdoğan, kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadro olduklarının altını çizdi.
Doğruluğu emreden ayeti okuyan Erdoğan, şunları söyledi:
"İstişareyi elden bırakmayın. AK Parti çatısı altında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda gerek ülkemize gerekse partimize dair konuları önce halkımıza danıştık, milletimizin beklenti, talep ve tekliflerine göre yol haritamızı şekillendirdik. Kongre çalışmalarımız boyunca gözümüzü kulağımızı bir an olsun milletimizden ayırmadık. Eleştirileri baş tacı ettik, taltiflerine teşekkür ettik, tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Bunun yanında Türkiye buluşmalarıyla teşkilatlarımızın kanaatlerini aldık, özel görüşmeler ve toplantılarda dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partimizin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna konuştuk, tartıştık. Hiç çekinmeden, hiçbir komplekse kapılmadan, iç muhasebemizi cesur ve samimi bir şekilde yaptık. Kendimizi check ettik, çuvaldızı başkasına değil yine kendimize batırdık. Tüm bu süreçler neticesinde, belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde belde, ilçe, il ve son olarak büyük kongremizi gerçekleştirdik."
"Kongre sürecimiz örnek teşkil edecek bir olgunlukla hitama ermiştir"
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 75 civarında bir değişime gittiklerini anımsattı.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 34 kişinin nöbeti yeni isimlere devrettiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"MKYK'mızı hem yeni isimlerle hem de kurduğumuz yeni başkanlıklarla daha da güçlendirdik. Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimini, eski arkadaşlarımızın tecrübesiyle birleştiren kuşatıcı bir kadro oluşturduk. Böylece kongre maratonumuzu AK Parti'nin geleneğine, teamüllerine ve dava ahlakına yakışır bir atmosferde kelimenin tam manasıyla bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti, siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net bir biçimde ortaya koymuştur. 8. Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek bir olgunlukla hitama ermiştir. "
AK Parti çatısı altında 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar hizmet verenleri tebrik eden Erdoğan, "Emeklerinden ötürü samimi teşekkürlerimi iletiyorum, Allah onlardan razı olsun diyorum. Ebediyete uğurladığımız yol arkadaşlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü bizleri muhabbetle bağrına basan aziz milletimiz hak ediyor." ifadesini kullandı.
Kongreler vesilesiyle ziyaret ettiği illerdeki vatandaşlara da aynı şekilde sevdaları ve ahde vefaları için teşekkür eden Erdoğan, "Tabii burada Büyük Kongremize özel bir parantez açmamız gerekiyor. Ankara'nın eksi 10'ları bulan dondurucu soğuğuna ve ayazına rağmen bizleri salon dışında heyecanla bekleyen ve karşılayan teşkilatımızın vefa abidesi her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkürlerimi takdim ediyorum." diye konuştu.
Emniyetten alınan rakamlara göre kongre günü, salon dışında soğuğa rağmen 60 bin kişinin olduğunu söyleyen Erdoğan, bir siyasetçi için en büyük şerefin, halka hizmet mücadelesini dirayetli kadrolarla beraber yürütmek olduğunu vurguladı.
"On binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi"
Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı her zaman Allah'a hamdettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Pazar günü de yol arkadaşlarımızın kadirşinaslığı, inancı, azmi karşısında onur duydum. Salonun dışı kadar, salonun içi de aynı zamanda tek kelimeyle muhteşemdi. Sabahın ilk saatlerinde başlayan coşku ve heyecan hiç dinmedi. Maşallah bir an olsun eksilmedi. Gençlerimizin dinamizmi, hanım kardeşlerimizin samimiyeti kongremize bir kez daha mührünü vurdu. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.
Ankara Spor Salonu'nu demokrasimiz açısından bir bayram yerine çeviren teşkilatımızın tüm güzide mensuplarına da buradan teşekkür ediyorum. Yurt dışından kongremize teşrif eden misafirlerimize, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partili dostlarımız başta olmak üzere siyasi partilerimizin temsilcilerine de aynı şekilde müteşekkiriz. Sayın Devlet Bahçeli'nin kongremize gönderdiği önemli semboller içeren, birlik ve beraberliğimizi temsil eden anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine hassaten teşekkür ediyorum."
"AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur"
Kongrelerde nöbeti devreden yol arkadaşlarına, partisi adına şükranlarını ifade eden Erdoğan, görevi devralanlara da Allah'tan muvaffakiyetler diledi.
Türkiye Yüzyılı'nın inşasına AK Parti çatısı altında omuz vermek isteyen yeni yol arkadaşlarına da tekrar "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "İnşallah bundan sonra bir taraftan saflarımızı sıklaştırırken diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye, genişletmeye devam edeceğiz. Sizlerden de hizipçiliği, ekipçiliği, eski-yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur, tazelenme olur, kan değişimi olur. Görev alsın veya almasın her bir arkadaşımız bizim yoldaşımızdır, gönüldaşımızdır, millete hizmet için beraber yürüyeceğimiz refikimizdir." ifadesini kullandı.
Her zaman söylediği bir hususu, önemine binaen bugün bir kez daha dile getirmek durumunda olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti, milletin partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme merkezidir. Burası milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır. Burası sadece seçim zaferleriyle değil siyasete yaptığı eşsiz katkılarla tarihe yön vermiş bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.
"Yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz"
AK Parti'nin kadro, vizyon ve millete hizmet iradesi noktasında Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Ana muhalefet, yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına giderek daha fazla saplanırken biz, 'ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz?' bunun mücadelesini veriyoruz. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gündemindeki konularla, muhalefetin gündemini meşgul eden meseleler arasında dağlar kadar fark var. Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini milletimize tekrar göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle 'yamyamlık' fışkırıyor. 'Bundan daha kötü ne olabilir?' dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha mide bulandırıcı, Türkiye'nin ana muhalefet partisi adına daha utanç verici bir skandal patlak veriyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin havada uçuşmadığı kurultay yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normal." dedi.
Erdoğan, "(CHP) Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinize attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da 'yamyamlık' fışkırıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi, hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.