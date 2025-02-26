Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü.
Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.