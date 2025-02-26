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Politika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

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