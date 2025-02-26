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Politika

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı

AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Alper Şaşmaz  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı

Ankara

Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

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