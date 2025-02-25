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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

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