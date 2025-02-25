Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti https://t.co/a3m3cJGSz1 pic.twitter.com/BH11fHHmpG— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 25, 2025