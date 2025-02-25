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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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