Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti https://t.co/Cctvghp5zp pic.twitter.com/lumQEcaBDr— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 25, 2025