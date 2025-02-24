Dolar
36.43
Euro
38.14
Altın
2,953.17
ETH/USDT
2,678.40
BTC/USDT
95,695.00
BIST 100
9,658.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Hattat Hasan Çelebi vefat etti
Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocukla ilgili iddianame kabul edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin paylaşım

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti
Rusya: ABD ile her alanda ilişkilerin normalleşmesi yönünde hareket var

Rusya: ABD ile her alanda ilişkilerin normalleşmesi yönünde hareket var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet