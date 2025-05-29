Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayii alanında artık kapısı çalınan ülke haline geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerimiz İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, katılımcıları ve İstanbul halkını selamlarken, Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlara muhabbetlerini iletti.
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Dünyanın farklı yerlerinde kalbi Türkiye ile atan, Türk milletiyle kaderdaşlık, duygudaşlık ve gönüldaşlık yapan tüm dostlara saygılarını yolladığını ifade eden Erdoğan, "Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum sevgili gençlerimizi de aynı şekilde sevgiyle selamlıyor, her birini tek tek gözlerinden öpüyorum. Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, dün Karabağ'da olduğunu, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü Laçin'de büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı İlham (Aliyev) kardeşim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz (Şerif) kardeşimle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Şimdi de bir başka gurur günümüzü, tarihimizin altın sayfalarından birini yine büyük bir coşkuyla selamlıyoruz." dedi.
"Millet bahçelerimiz İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun"
İstanbul'a her gelişinde yüreğini ayrı bir sevinç kapladığını anlatan Erdoğan, "Bu şehre adımımızı atar atmaz inanın kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bilhassa genç kardeşlerimle her buluşmamız bize yepyeni bir güç, taptaze bir enerji veriyor. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu güzel tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul'un zümrüt yeşiline büründüğü, bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla, tüm caddeleriyle, yeni elbiselerini giydiği, baharın yazla usul usul kucaklaştığı bu güzel günde sizlerle bir aradayız." diye konuştu.
Erdoğan, Beykoz dışında İstanbul'da yapımı tamamlanan diğer millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceklerini belirterek, "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerimiz İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ çalışanları başta olmak üzere proje aşamasından ihale ve yapım sürecine bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olanları kutlayan Erdoğan, "Yüklenici firmalarımıza, alın ve fikir teri döken işçilerimize, mimar ve mühendislerimizin tamamına ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum. Rabb'im hepsinden razı olsun, Rabb'im bizleri İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla, hizmet yolundan ayırmasın diyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz.
İHA'larımızla SİHA'larımızla insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz.
Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik.
Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız.
Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.
Millet Bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük.
Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.