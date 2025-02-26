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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Özcan Yıldırım  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tokayev, görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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