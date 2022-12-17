Emine Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Büyük İslam mütefekkiri, Mevlana Hazretleri'nin iyiliğe, doğruluğa, sevgiye, hoşgörüye daveti, insanlığa en önemli yadigârıdır. Hakikati arayan herkesin kalbine şifa sunan, ilahi sevgiyi öğreten Hazreti Pîr'i vuslatının 749. yılında hürmetle, rahmetle yâd ediyorum. #ŞebiArus pic.twitter.com/pzBPXTM9lf— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 17, 2022
"Büyük İslam mütefekkiri, Mevlana Hazretlerinin iyiliğe, doğruluğa, sevgiye, hoşgörüye daveti, insanlığa en önemli yadigarıdır. Hakikati arayan herkesin kalbine şifa sunan, ilahi sevgiyi öğreten Hazreti Pir'i vuslatının 749. yılında hürmetle, rahmetle yad ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.