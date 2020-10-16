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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Berk Özkan   | 16.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."

Paylaşımda, Markar Esayan'ın fotoğrafına da yer verildi.

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