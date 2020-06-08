Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız." dedi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez." diye konuştu.
"Ankara'da sağlık vadisi kuracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak." dedi. Erdoğan, sağlık yatırımları kapsamında Ankara'da "sağlık vadisi" kuracaklarını açıkladı.
Erdoğan, "Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.