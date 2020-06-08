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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

08.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor Fotoğraf: Ender Onur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez." diye konuştu.

"Ankara'da sağlık vadisi kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak." dedi. Erdoğan, sağlık yatırımları kapsamında Ankara'da "sağlık vadisi" kuracaklarını açıkladı.

Erdoğan, "Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

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