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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin katkısı olmadan AB'nin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Ülkemizin katkısı olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.

Enes Kaplan   | 09.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin katkısı olmadan AB'nin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikar

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır. Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır. Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir."

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