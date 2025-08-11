Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine telefonda görüştü.

Özcan Yıldırım  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik eden Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu ve atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini kaydetti.

