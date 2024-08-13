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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti

Mehmet Tosun  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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