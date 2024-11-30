Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir." dedi.
Kahramanmaraş
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Konuşmasına, tüm Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Maraş her ferdiyle, her karış toprağıyla, insanı sarıp sarmalayan sıcaklığıyla, Necip Fazıl üstadın da dediği gibi gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir." diye konuştu.
Sütçü İmam, Ukkaşe Hazretleri, Malik Ejder Hazretleri'nin, Afşin Bey başta olmak üzere Malazgirt Gazi beylerinin, Dulkadiroğulları'nın ve Kahramanmaraşlı şairlerin bu şehri ayrıcalıklı kıldığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Bunların yanı sıra Maraş'ın her dönem farklı yönleriyle tezahür eden 'kahraman' karakterini biliyoruz. Maraş'ın kahramanlığı sadece adında değil, sadece dilinde değil, sadece cesaretinde değil, kanındadır, canındadır, gönlündedir, DNA'larındadır. Maraş'ın kahramanlığı acılara ve felaketlere karşı onurlu duruşundadır. Maraş'ın kahramanlığı, çığırtkanlık yapmadan, tabiatına yakışır şekilde, felaketlerin ve acıların üstesinden gelme kabiliyetindedir."
Kahramanmaraş'ın, İstiklal Mücadelesi'nin öncüsü olduğunu; azimle, ilimle, irfanla, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulduğunu aktaran Erdoğan, şehrin 6 Şubat depremlerinde sarsıldığını, yıkıldığını ve nice evladını kara toprağın bağrına verdiğini söyledi.
Erdoğan, bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Kahramanmaraşlılara ve millete başsağlığı diledi, Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur ile eşini ve kızını rahmetle yad etti, kayıplar için Allah'tan dayanma gücü ve sabır dileğinde bulundu.
"Kalplerimizi birbirine kenetliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarimiz olan, diğer yarımız olan Kahramanmaraş'ı, Allah'ın izniyle yarı yolda bırakmadık, bırakmıyoruz, hiçbir zaman da bırakmayacağız. Acıların paylaştıkça azalacağı, sevinçlerin paylaştıkça çoğalacağı inancıyla, yüreklerimizi birleştiriyor, kalplerimizi birbirine kenetliyoruz. Rabb'im, ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten, felaketten, husumetten muhafaza buyursun. Rabb'im, salonlara sığmayan şu muhabbetimizi de daim eylesin." ifadelerini kullandı.
Büyük acıların, aynı zamanda yol açtığı büyük sonuçlarla milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade ettiklerini dile getiren Erdoğan, Orhan Şaik Gökyay'ın Maraş şiirinden dizeler okudu.
Allah'ın izniyle kara günlerin geride bırakıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bildiğimiz, sevdiğimiz, mamur ve bayındır Maraş'ı, adeta küllerinden yeniden doğarcasına, beraberce yeniden inşa ediyoruz. Kongremize gelmeden önce deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek anahtarını hak sahibi kardeşimize teslim ettik. Bu konutların 3 bin 499'u Kahramanmaraş'taydı. Ayrıca şehrimizde 17 bin 500 kişilik stadyumun da olduğu büyük bir spor kompleksinin yapımına başlıyoruz. Hem konutlarımızın hem de spor tesisimizin şimdiden sizlere hayırlı olmasını diliyorum."
"Kibirden daima Allah'a sığındık"
Başarıları büyüdükçe tevazuda büyüyen bir kadro olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Tekebbürden, kibirden, böbürlenmekten daima Allah'a sığındık. Hiç mütevazı olmayacağımız bir husus varsa o da ülkenin tüm hayati meseleleri gibi, deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen şehirlerimizin çoğunun yeni silüetleri şekillenmeye başladı. Yeni binalarımız, konutlarımız, köy evlerimiz, yollarımız, meydanlarımız birer birer yükseliyor. Hatırlarsanız birileri, milletimizi umutsuzluk bataklığına itmek için kalplerindeki öfkeyi depremzedelerimize hakaretle dışa vurmuşlardı. Aynı çevreler, sadece bununla kalmamış, yaraları daha da kanatmak için şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bu şeamet tellalların başında da eski CHP Genel Başkanı vardı. Peki, sonra ne oldu? Bize 'enkazın altında kalacak' diyen zatın bizatihi kendisi, önce seçim sandığının, sonra da kurultay sandığının altında kalarak 'bay bay' oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan var ne mikrofon uzatan var. Prim kazanmak, gündeme gelmek için sürekli şu anda bize sataşıyor ama artık bize sataşması da kendisine hiçbir fayda sağlamıyor. Eski genel başkanın kötü mirasını maalesef, yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. Yapıcı muhalefet diye bir kavram lügatlerinde yok. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar. Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok ama iş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince, maşallah hep en ön saftalar. Ne demişler 'vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut.' Bizim de bunlara yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Gözü olup görmeyene, hakkı bilip konuşmayana verilebilecek en güzel cevap, evlerine yerleşen vatandaşlarımızın bize ettikleri hayır dualardır."
Kahramanmaraş'ı tekrar ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katan kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, işçilere, firmalara, bu şehre gönül veren herkese teşekkür eden Erdoğan, aynı şekilde, bu zorlu süreçte, fedakarca çalışan, yaraları kapatmak, gönülleri tamir etmek, kalpleri ferahlatmak için koşturan parti teşkilatının her bir mensubuna da şükranlarını sundu.
"AK Parti milletin kurduğu bir partidir"
AK Parti'nin milletin kurduğu, istikamet verdiği, iktidara getirdiği bir parti olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AK Parti, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin 'ayar verdiği' bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse yerel seçimlerin sonuçlarını, işte böyle bir 'ayar verme' olarak görüyoruz. Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Komplekse kapılmadan, kolaycılığa asla kaçmadan kendimizi her alanda sigaya çekiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde, kaderi, icraatı, kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş bir başka parti göremezsiniz. Rahmetli (Adnan) Menderes ve rahmetli (Turgut) Özal'ın açtığı yolu zirveye ulaştırmak, AK Parti'ye nasip olmuştur."
AK Parti'nin değişimin hayatın her alanı gibi siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareket olduğunun altını çizen Erdoğan, "İşte bunun için diyoruz ki, partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme azim ve irademiz asla değişmez." değerlendirmesini yaptı.
Bunun için kongreleri, tıpkı her baharda tekrar canlanan tabiat gibi bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Azmimizin bilenmesi, aşkımızın filizlenmesi, sevdamızın gürleşmesi, umutlarımızın tazelenmesi yolunda atacağımız her adım, milletimize olan minnettarlığımızın bir ifadesidir." dedi.
Millete efendilik taslamaya değil, hizmetkarlık yapmaya talip olduklarını belirten Erdoğan, Allah ömür verdikçe millete hizmet yolundan ayrılmayacaklarını söyledi.
Her kim millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanları küçümsüyorsa kendilerinden olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:
"Her kim, bu milleti kökeni, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum, bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' diyor. Unutmayınız siyasetteki yarış da sandıkta oyunuz azalınca değil, mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. AK Parti olarak biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şayet içimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa onları behemehal hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek yeniden kazanacak, yeniden kucaklayacağız."
Erdoğan, siyaseti "gönüllere girme seferberliği" olarak tanımlayarak "Siyasette başarının yolu, insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur." diye konuştu.
Hedefin, 85 milyon vatandaşın hepsinin gönlüne girmek olduğunu, işe önce yakın çevreden, kendi kadrolarından başlayacaklarını belirten Erdoğan, 12 Ekim'de başlattıkları ilçe kongrelerini hemen hemen tamamladıklarını, 8'inci Olağan İl Kongrelerine ise Kahramanmaraş'ta "bismillah" dediklerini söyledi.
"Umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz"
Kongrelerin, işte bu seferberliğin, bu hayırda yarışın işaret fişekleri haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "AK Parti'yi yüzde 50 bandının üstünde tutacak yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir vizyonu, yeni bir siyasi programı, yeni bir heyecanı, ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Velhasıl hem inşa hem ihya yöntemiyle AK Parti'yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız." dedi.
Son dönemde dünyada ve Türkiye'nin bölgesinde yaşanan olaylara dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:
"Kuzeyi ve güneyiyle bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini biliyorsunuz. Bakınız Türkiye, geçmişte, soğuk savaş politikalarının bir uzantısı olarak, küresel güç rekabetinin laboratuvarı olarak görüldü. Ülkemiz üzerinde, farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Aynı mahallede yaşayan, aynı sokağı paylaşan, aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan insanlarımızın arasına nefret tohumları saçtılar. Kardeşi kardeşe kırdırmak için nice kirli senaryoları devreye aldılar. Ne yazık ki bu alçak provaların yapıldığı yerlerden biri de Maraş'tı. AK Parti'nin en büyük başarılarından biri, uzunca bir süre ülkemizin iç cephesini sarsan işte bu sinsi senaryoyu yırtıp atmasıdır. Kardeşlik siyasetimizle 85 milyonun tamamını kucakladık. Mezhep, meşrep, köken farklılıklarımızı ayrışma unsuru değil, milletimizin zenginlik kaynağı olarak telakki ettik. Artık herkes biliyor ki, Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Türkiye artık, 'hadi çocuklar günü geldi' deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi, sosyal düzeni dizayn edilecek, istikameti belirlenecek bir ülke değildir. Türkiye artık, terör ve şiddet sopasıyla kolayca hizaya sokulacak bir ülke de değildir."
Türkiye Yüzyılı "kardeşliğin yüzyılı" olacak
Gelinen seviye itibarıyla milletin arasındaki ünsiyeti, kardeşliği ve muhabbeti bozmaya, kimsenin gücünün yetmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız." dedi.
Daha önce grup toplantısında "Vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye'yiz." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda 'kardeşliğin yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı, huzurun, güvenliğin, özgürlüğün de yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı olarak, terör sorununu kaynağında çözme irademiz, hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Biz, her zaman şunu söylüyoruz, söz konusu Türkiye’nin ve milletimizin ali menfaatleri ise biz meseleye dar bir pencereden bakamayız. Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Son 40 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelecek vizyonlarına ayak bağı olan terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Gerek bölgemizdeki kritik gelişmeler gerek küresel sistemde başlayan sarsıntılar gerekse iç siyasetimiz bunun için oldukça elverişlidir. Umutlarımızı kıran sorunlar ve sorumsuzluklar yok mu? Elbette var. Ama hiçbir şey, Türk milletinin ebedi kardeşliğinden büyük değildir. İnşallah 85 milyon gönül gönüle vererek hedeflerimize ulaşacağız. Biz daima şuna inandık, niyet hayır olursa, biiznillah akıbet de hayır olur. Rabb'im işlerimizi hayra, huzura ve felaha tebdil eylesin diyorum."
"Güncel değerle toplam 507,5 milyar liralık yatırım yaptık"
AK Parti'nin icraatlarıyla konuşan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Erdoğan, bugüne kadar şehirlere kazandırdıkları eserlerle konuştuklarını söyledi.
Erdoğan, son 22 yılda Kahramanmaraş'a yaptıkları hizmetlere de değinerek şehre güncel değerle toplam 507,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktardı.
Adalette 5,2 milyar, eğitimde 40 milyar, gençlik ve sporda 2 milyar, sosyal yardımlarda 17 milyar, sağlıkta 7 milyar, çevre ve şehircilikte 148 milyar lira tutarında hizmeti şehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, ayrıca 164 milyar lira tutarındaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.
Ulaştırmada 77 milyar, tarım ve ormanda 69,5 milyar, sanayi ve teknolojide 2,2 milyar liralık yatırımın yanı sıra 19,6 milyar lira da yatırımlara destek sağladıklarını ifade eden Erdoğan, enerjide 112,5 milyar, kültür ve turizmde 1,6 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 6 milyar lira değerinde proje, destek ve eseri Kahramanmaraşlıların emrine verdiklerini söyledi.
Erdoğan, Kahramanmaraş'ta ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesini faaliyete geçirdiklerini anımsatarak şehre, 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesini kazandırdıklarını, 600 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin yapımına devam ettiklerini aktardı.
"Pek çok eseri, hizmeti Maraş halkının istifadesine sunduk"
Kahramanmaraş-Göksun yolunu hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.
Erdoğan, Andırın-Göksun yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolu, Kahramanmaraş-Çağlayancerit il yolundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Havalimanımıza yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını inşa ettik. 454 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kısık Barajı'nın inşaatına başlıyoruz. Toplamda 12 milyar liraya mal olacak bu projeyle, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu'na yıllık 31 milyon metreküp içme suyu sağlayacak, 26 bin dekar tarım alanını sulayacak, çiftçilerimize yıllık 221 milyon liralık gelir artışı sağlayacak, 3 bin kişiye ise istihdam oluşturacağız. Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı ile ildeki işletmelerin durumlarına göre 200 bin lira ile 750 bin lira arasında destek verdik. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında 13 bin 142 işletmeye 6,2 milyar lira destek ödemesi yaptık. Daha bunun gibi saymaya kalksak saatlerimizi alacak pek çok yatırımı, teşviki, eseri, hizmeti Maraş halkının istifadesine sunduk."
Bugüne kadar AK Parti teşkilatlarına emek verenleri şükranla yad eden Erdoğan, kongrede hizmet nöbetini devredenlere teşekkür etti, görevlerine devam eden veya yeni görev alanlara başarılar diledi.
Erdoğan, kongrelerin Kahramanmaraş, AK Parti, millet ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
Kongreden notlar
Merkez Spor Kompleksi'ndeki kongreye, Kahramanmaraş'ın çeşitli ilçelerinden gelen partililer katıldı.
Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Elif gibi yanında Ahir Dağı gibi arkandayız", "AK Kadınız, Eşiz, Anneyiz. Hepimiz Senem Ayşe'yiz" ve "Recep Tayyip Erdoğan demek Özgür Filistin demektir" pankartları asıldı.
Kongrede, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci de birer konuşma yaptı.
Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri de katıldı.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 Şubat depremlerinde yıkılan okullardaki sıralardan yapılan çerçeve üzerinde Arapça "Hilye-i Şerif" duası hediye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.