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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Mümin Altaş  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantı, 45 dakika sürdü.

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