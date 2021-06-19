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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısına ulaşmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir." dedi.

19.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısına ulaşmak Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Antalya

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Teşkilatındaki programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir." dedi.

Erdoğan, "Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor." dedi.

"İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız." diyen Erdoğan, "(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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