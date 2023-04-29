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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'te muhteşem bir katılım vardı, gençlik kiminle, nerede yürüyeceğini iyi biliyor

29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'te muhteşem bir katılım vardı, gençlik kiminle, nerede yürüyeceğini iyi biliyor Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"(TEKNOFEST) İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu bir açıklasana.

(Millet İttifakı) Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil."

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