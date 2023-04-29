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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'nin bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneği olduğunu belirterek "Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz." dedi.

Muhammet Tarhan  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir

İstanbul

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek katılımcılara hitap etti.

Sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık ve afiyetinin devamını dileyerek başlayan Dibeybe, katılımcıların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Dibeybe, "Bugün burada bu etkinliğe katılıyor olmam, aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları, Türk halkıyla Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "modern Türkiye'nin kurulum aşamasındaki rolü"ne de işaret eden Dibeybe, "Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'nin de nükleer santrale sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlayan Dibeybe, böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unun bu santral sayesinde temin edilmiş olacağını belirtti.

Dibeybe, "Bugün, Türkiye'nin bilge yöneticisiyle, yönetimiyle ve sahip olduğu büyük olanaklarla ve liderliğiyle bütün engellemelere ve meydan okumalara karşı dik ve sağlam bir duruş sergilediğini görmekteyiz." dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Türk halkının sağlam duruşuyla" yaraların hızlı şekilde sarıldığını vurgulayan Dibeybe, yeniden imar faaliyetlerinin yapıldığını gördüklerini dile getirdi.

Dibeybe "Öte yandan bugün 7'ncisi düzenlenen TEKNOFEST faaliyetlerine sağlanan bu katılımla Türkiye'nin uzay bilimi, havacılık ve teknoloji alanında ne kadar hızlı gelişim kaydettiğini görmekteyiz." diye konuştu.

Libya'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesine yapmış oldukları katkıdan dolayı Türkiye'ye ve Baykar'a teşekkür eden Dibeybe, "Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Türkiye'ye daha çok ilerleme ve atılım temenni ediyorum." dedi.

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