Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,302.90
Altın
1,503.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılıyor TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Bilim Teknoloji, TEKNOFEST, Türkiye'nin Teknoloji Atağı

Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına 'kokpit içi' bakış

TEKNOFEST İstanbul kapsamında Türk Yıldızları'nın İstanbul üzerindeki selamlama uçuşu kokpit içi kameralarla kaydedildi.

Ali Atmaca,Deniz Açık   | 20.09.2019
Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına 'kokpit içi' bakış

İstanbul

Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına "kokpit içi" bakış

Türk Yıldızları'nın Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği İstanbul'u selamlama uçuşu, kokpit içi kameralarla kaydedildi. Fotoğrafta, Türk Yıldızları'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçişi görülüyor. ( AA - Anadolu Ajansı )

Türk Yıldızları'nın Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği İstanbul'u selamlama uçuşu, kokpit içi kameralarla kaydedildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları da festival kapsamında uçuşlarını gerçekleştirdi. Festivalin ilk gününde Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları, TEKNOFEST'in açılışlarında gelenek haline gelen ve görenlerin festivalin başladığını anlamasını sağlayan İstanbul semalarındaki selamlama uçuşunu yaptı.

Boğazın üzerindeki uçuş, kokpit içi ve 360 derece kameralarla kaydedildi.

Birbirinden güzel İstanbul Boğazı sahnelerin yer aldığı görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Köprüsü, Kız Kulesi ile Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST İstanbul'un yapıldığı Atatürk Havalimanı'na inişleri görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına 'kokpit içi' bakış

Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına 'kokpit içi' bakış

TEKNOFEST 3 günde 416 bin ziyaretçiyi ağırladı

Rus pilotlardan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri

'TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dereceye girenler belli oldu

'TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dereceye girenler belli oldu
TEKNOFEST'te 96 bilim insanı buluşacak

TEKNOFEST'te 96 bilim insanı buluşacak
'TEKNOFEST ilk 2 gününde 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı'

'TEKNOFEST ilk 2 gününde 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı'