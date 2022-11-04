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Teknoloji, TEKNOFEST

Türksat Model Uydu Yarışması için 20 Kasım'a kadar başvuru alınacak

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci 20 Kasım'da sona erecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 04.11.2022
Türksat Model Uydu Yarışması için 20 Kasım'a kadar başvuru alınacak

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, uçuş etabının da aralarında yer aldığı 6 farklı aşamadan oluşacak.

Uçuş etabının, Nisan 2023'te, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenmesi planlanan yarışmada birinci olan takıma 100 bin lira, ikinci olan takıma 80 bin lira, üçüncü olan takıma 60 bin lira ödül verilecek.

Yarışma için başvurular 20 Kasım'a kadar alınacak.

Türksat Model Uydu Yarışması nedir?

Tasarla-yap-fırlat yarışması olan Türksat Model Uydu Yarışması'nda, yarışmacılara uzay-uydu sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleme fırsatı sağlanıyor.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme olanağı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlıyor. Ayrıca öğrencilerin, diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmaları, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim kurmaları hedefleniyor.


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