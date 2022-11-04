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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Teknoloji

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, egzoz muayenesi yaptırmayan araçların trafik akışını aksatmadan otomatik tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Projesi kapsamında Tekirdağ'da uygulama yapıldı.

Mesut Karaduman   | 04.11.2022
Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracı Yenice mevkisinde denetim yaptı.

Egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar plakalardan tespit edildi.

Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulamaya konulan EGEDES, seyir halindeki araçların egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığını saniyeler içinde tespit ederek otomatik tutanak oluşturuyor.

Söz konusu sistem, Tekirdağ'da da belirli periyotlarda İstanbul-Tekirdağ kara yollarındaki kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı.

"Trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor"

İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Ahmet Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiyle gerçekleştirilen denetimlerin daha sağlıklı ve hızlı yapıldığını söyledi.

Denetimlerin zaman zaman devam edeceğini belirten Fidan, "Bu proje Bakanlığımızla ASELSAN'ın ortaklaşa yürüttüğü bir proje olup tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanarak üretilmiştir. Trafikteki araçları seyir halindeyken plaka tanıma sistemi ile tanıyarak bizim veri tabanımızdan egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırıp yaptırmadıkları denetleniyor. Bu şekilde trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışma yürütüyoruz." dedi.

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