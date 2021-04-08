Euro
9.70
Dolar
8.17
BIST 100
1,428.18
Altın
1,745.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ne video konferansla katılıyor. Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi Trabzon Havalimanı'na getiriliyor.
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe BAE'de Veliaht Prens Al Nahyan ile 'ikili ilişkileri' görüştü

Körfez turuna çıkan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

İdiris Okuduci   | 08.04.2021
Libya Başbakanı Dibeybe BAE'de Veliaht Prens Al Nahyan ile 'ikili ilişkileri' görüştü

İstanbul

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Körfez turunun ilk durağı Kuveyt'teki temaslarının ardından BAE'ye geçti.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Dibeybe ve beraberindeki heyetin BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile Hosn Sarayı'ndaki görüşmesinde, "iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi" ele alındı.

Görüşmede Al Nahyan, Dibeybe ile bir araya gelmekten onur duyduğunu ve Libya'nın içinde bulunduğu zorluklarla başa çıkacağını ifade etti.

Bu kritik süreçte Libya halkının yanında yer aldıklarını belirten Al Nahyan, Libya'daki yeni yol haritasının birlik ve istikrara vesile olmasını temenni etti.

Al Nahyan ayrıca, Libya halkının yıllardır devam eden çatışmalardan sonra ulusal birlik ve istikrarlı bir sürece girme arayışında olduğunu dile getirdi.

Dibeybe de ülkesinin BAE ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, güvenlik, yatırım ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ortaklık kurulabileceğini söyledi.

BAE'nin Libya'daki faaliyetleri

BAE, Nisan 2019'da Libya'daki hükümete karşı darbe yapmak istemişti.

Abu Dabi yönetiminin açık bir şekilde askeri ve mali desteğini alan Libya'daki darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için ciddi askeri hamleler gerçekleştirse de hedefine ulaşamamıştı.

Hafter'in Türkiye'nin desteklediği Libya ordusu tarafından hezimete uğratılmasına rağmen, darbeci generale bağlı milis güçler halen ülkede ciddi bir istikrarsızlık faktörü olarak varlık göstermeye devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı
Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı
Brezilya'da Kovid-19'un 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 829 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
CDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın Kovid-19 türü oldu

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe BAE'de Veliaht Prens Al Nahyan ile 'ikili ilişkileri' görüştü

Libya Başbakanı Dibeybe BAE'de Veliaht Prens Al Nahyan ile 'ikili ilişkileri' görüştü

Libyalı tarafların Tunus'ta organize ettiği 'Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı' başladı

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Libya ile kaderimiz bir, hedeflerimiz ortaktır

Irak Başbakanı Kazımi’nin Körfez diplomasisi ne anlatıyor?

Irak Başbakanı Kazımi’nin Körfez diplomasisi ne anlatıyor?
Avrupa liderlerinin son dönemde Libya'ya üst üste düzenlediği ziyaretlerin hedefi ne?

Avrupa liderlerinin son dönemde Libya'ya üst üste düzenlediği ziyaretlerin hedefi ne?
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya'nın İtalya için yüksek öncelikli olduğunu belirtti

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya'nın İtalya için yüksek öncelikli olduğunu belirtti