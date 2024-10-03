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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT'nin kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT'nin kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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