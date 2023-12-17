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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul'da düzenlenen temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sütlüce'deki il binasında partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştiriyor.

Mustafa Hatipoğlu  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sütlüce'deki il binasında partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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