Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler ülkedeki en huzurlu yerler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir."dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda biz yalnız bırakıldık." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu da aşmış olacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki tren yangınına ilişkin, "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.
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