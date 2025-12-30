Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti. -VTR-
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti.

Koray Taşdemir  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

İstanbul

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

