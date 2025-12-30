Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti.
İstanbul
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.