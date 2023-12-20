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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Mehmet Tosun  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.

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