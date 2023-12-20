Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
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Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.