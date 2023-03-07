Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ve eşini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bio, merdivenlerde Türkiye ve Sierra Leone bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.