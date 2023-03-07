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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ve eşini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bio, merdivenlerde Türkiye ve Sierra Leone bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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