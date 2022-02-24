Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine hitap etti.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuşuyor https://t.co/t1Q5f57h7T— AA Canlı (@AACanli) February 24, 2022
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir." dedi.
Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.
"Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız." dedi.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim."
"Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.