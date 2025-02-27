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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

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