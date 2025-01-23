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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözümünde her türlü desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf) Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Özcan Yıldırım  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözümünde her türlü desteğe hazırız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın barışçıl yöntemlerle çözülmesini temenni ederek, "Büyük Göller bölgesinde istikrar ve barışa katkı sağlayacak bu meselenin çözümü konusunda her iki tarafın da arzu etmeleri halinde biz de Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kagame'nin ziyaretinin Ruanda'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olduğunu belirten Erdoğan, Kagame'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülke büyükelçiliklerinin 2013 ve 2014 yıllarında karşılıklı olarak açılmasının ardından Türkiye'nin Ruanda ile münasebetlerinin çok ciddi ivme kazandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"2000'li yılların başında 1 milyon dolar olan ticaret hacminden bugün firmalarımızın 500 milyon dolara yaklaşan yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Bugünkü ziyareti de işbirliğimizin derinleştirilmesi bakımından yeni bir milat olarak görüyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve ekonomik kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesi. Bu başarıda kıymetli dostum Kagame'nin vizyoner liderliğinin rolü çok büyük. Bugün yaptığımız görüşmelerde ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim, kültür, savunma sanayi ve araştırma geliştirme sektörlerinde işbirliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracak çalışmaların yoğunlaştırılmasını kararlaştırdık."

"Ruanda, FETÖ ile mücadeleye en hızlı destek veren ülkelerden"

Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ünün Türk firmalarınca gerçekleştirildiğine işaret eden Erdoğan, "Ruanda'nın dış ticaretinde de ülkemizin ilk sıralarda yer alması, ekonomik münasebetlerimizin geleceği bakımından ümit vadetmektedir. Firmalarımızın önümüzdeki dönemde yatırımlarını artırmak suretiyle Ruanda'nın kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaları hususunda Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabık kaldık." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Ruanda'ya eğitim alanındaki desteğinin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, bugüne kadar 257 Ruandalı öğrencinin Türkiye burslarından istifade ederek yüksek öğrenim görmelerinin sağlandığını söyledi.

Ruanda'nın Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine en hızlı destek veren ülkelerden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, Ruanda'ya bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"İhtilafın barışçıl yöntemlerle çözülmesini temenni ediyoruz"

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini Afrika ortaklık politikası temelinde bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerlettiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde, kıtanın istikrarına ve kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ruanda'nın Doğu Afrika ve Büyük Göller bölgesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yapmakta olduğu değerli katkıları takdirle izliyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile yaşanılan ihtilafın barışçıl yöntemlerle çözülmesini temenni ediyoruz. Angola'nın arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri samimi şekilde destekliyoruz. Büyük Göller bölgesinde istikrar ve barışa katkı sağlayacak bu meselenin çözümü konusunda her iki tarafın da arzu etmeleri halinde biz de Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız."

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