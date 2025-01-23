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Dünya

Ruanda Devlet Başkanı Kagame: Ruanda ve Türkiye küresel barışa kendilerini adamış iki ülkedir

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, "Ruanda ve Türkiye, küresel barışa ve güvenliğe kendilerini adamış iki ülkedir." açıklamasında bulundu.

Büşranur Keskinkılıç, Can Efesoy  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Ruanda Devlet Başkanı Kagame: Ruanda ve Türkiye küresel barışa kendilerini adamış iki ülkedir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli ihtilaflarda gösterdiği ara buluculuk gayretlerinden ötürü takdirlerini sunarak, "Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirdiniz. Bu son derece takdirle karşılanan bir durum. Kim bilir sizin bu güzel çabalarınızın, bizim bölgemizde, özellikle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili önemli gelişmelerde de belki etkilerini görebiliriz." dedi.

Kagame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Verimli görüşmeler yaptığını belirten Kagame, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

Kagame, Ruanda ve Türkiye'nin daha fazla işbirliği fırsatını değerlendirmek için taahhütlerini yinelediğine ve iki ülke arasında imzalanan yeni anlaşmalara işaret ederek, "Bu, paylaşılan vizyonun, daha derinlemesine işbirliği vizyonunun bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Altyapı ve kalkınma alanlarında Türkiye'nin önemli yatırımlarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Kagame, yakın zamanda bir Türk şirketinin Amahoro Ulusal Stadyumu'nun yenileme çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "Bu daha birçok projenin gelmekte olacağını bize gösteriyor. Bu da çok güzel işbirliği örneklerinden bir tanesi." dedi.

Kagame, ülkesinin daha fazla Türk firmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna işaret ederek, "Elbette birlikte yapabileceğimiz daha çok şey var ve birbirimizden öğrenebileceğimiz daha çok şey var." diye konuştu.

"Ruanda ve Türkiye, küresel barışa ve güvenliğe kendilerini adamış iki ülkedir"

Kagame, "Ruanda ve Türkiye, küresel barışa ve güvenliğe kendilerini adamış iki ülkedir." diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeşitli ihtilaflarda gösterdiği ara buluculuk gayretlerinden ötürü takdirlerini sundu.

"Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirdiniz. Bu son derece takdirle karşılanan bir durum. Kim bilir sizin bu güzel çabalarınızın, bizim bölgemizde, özellikle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili önemli gelişmelerde de belki etkilerini görebiliriz." ifadelerini kullanan Kagame, istikrarsızlıkların çözümü konusunda sorumluluk almaları gerektiğini kaydederek "Ruandalılar olarak bizler bunu zor yolla öğrendik." dedi.

Kagame, ihtilafların çözülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ortak olarak görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıkıcı etkisine işaret eden Kagame, kuvveti, birliği ve direnci nedeniyle Türk hükümeti ve halkını tebrik etti.

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