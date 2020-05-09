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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e tebrik mesajı gönderdi.

Aybüke İnal   | 09.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit'e tebrik mesajı

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Danıştay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."

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