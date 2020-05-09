Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e tebrik mesajı gönderdi.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Danıştay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.