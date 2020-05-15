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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 15.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan telefonda görüştüğü Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

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