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Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 25 sığınmacı kurtarıldı.

Halil Fidan   | 15.05.2020
Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğanbey Burnu açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. 

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 11'i Kongo, 4'ü Togo, 3'ü Somali, 3'ü Orta Afrika, 2'si Angola, 1'i Suriye ve 1'i de Filistin uyruklu 25 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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