Gaziantep'te ana arterlerde maskesiz dolaşmak yasaklandı
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19’la mücadelede yeni kararlar alındığını belirtti.
Gaziantep
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Gaziantep'te ana arterlerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19’la mücadelede yeni kararlar alındığını belirtti.Vali Gül, açıklamasında şunları kaydetti:
"Gaziantep'te sokaklar ve kırsal mahalleler hariç diğer bütün alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklanmıştır. Her ölçekteki özel iş yerleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları da maskeyle çalışacaktır. Sabrınıza ve desteğinize teşekkür ederim. Maske ve mesafe bu işin çaresi."
Gaziantep'te daha önce İnönü, Karagöz, Gaziler ve Hoşgör caddelerine maskesiz giriş yasaklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.