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Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Özcan Yıldırım, İsmet Karakaş  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

- "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"

İletişim Başkanı Altun'dan medya ve iletişim mutabakatına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Ruanda arasında medya ve iletişim alanındaki mutabakatın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurlarında, Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

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