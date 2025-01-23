Sancaktepe'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki durakta yolcu indirdikten sonra hareket eden 19E hat numaralı İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.
İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü https://t.co/ODqlcagkRc pic.twitter.com/GVqJc8Pi4J— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 23, 2025
Otobüsün balataları alev alırken, yolcular şoförün yol kenarına çektiği aracı hızlıca boşalttı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli müdahale ederek yangını söndürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.