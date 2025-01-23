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Sancaktepe'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Sancaktepe'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki durakta yolcu indirdikten sonra hareket eden 19E hat numaralı İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.

Otobüsün balataları alev alırken, yolcular şoförün yol kenarına çektiği aracı hızlıca boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli müdahale ederek yangını söndürdü.

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